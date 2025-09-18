Trump | Putin mi ha molto deluso voglio evitare la Terza guerra mondiale

Nel corso di una conferenza stampa congiunta con il premier britannico Keir Starmer a Chequers, Donald Trump ha duramente criticato Vladimir Putin, definendosi «deluso» dal leader russo dopo il loro incontro in Alaska. Il presidente Usa ha poi affermato come Mosca stia subendo perdite ingenti nel conflitto: «Sta uccidendo molte persone e ne sta perdendo più di quante ne stia uccidendo, francamente i soldati russi vengono uccisi a un ritmo più alto dei soldati ucraini». Trump ha di sentirsi con «l’obbligo di risolvere la situazione». Alla domanda se considerasse un errore l’invito a Putin in Alaska, ha comunque risposto: «No». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump: «Putin mi ha molto deluso, voglio evitare la Terza guerra mondiale»

