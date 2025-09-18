Trump | Putin mi ha molto deluso Il leader del Cremlino | 700 mila soldati russi al fronte

Il presidente americano ha detto di non considerare un errore l’invito dell’omologo russo in Alaska, dopo aver dichiarato di «essere rimasto molto deluso». 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Trump: “Putin mi ha molto deluso”. Il leader del Cremlino: “700 mila soldati russi al fronte”

Putin sente Trump: "Non rinunceremo ai nostri obiettivi". Il presidente Usa: "Continueremo a dare armi a Kiev"

Trump ribalta la strategia su Kiev: “Invieremo altre armi all’Ucraina. Putin? Dice stronzate”

Trump: "Manderò i Patriot all'Ucraina" | "Putin gentile, ma poi di sera bombarda tutti" | Macron: "L'Europa non è mai stata così in pericolo dal 1945"

