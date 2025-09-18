Trump | Putin mi ha deluso siamo molto vicini alla terza guerra mondiale

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è rimasto "deluso" dalla decisione di Vladimir Putin di proseguire il conflitto in Ucraina. Il Cremlino secondo il tycoon "non rispetta la leadership Usa" e per questo il mondo intero è vicino a "una guerra mondiale". Sebbene il bilaterale tra Trump e. 🔗 Leggi su Today.it

