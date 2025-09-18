Trump minaccia le reti tv | Quasi tutte contro di me la loro licenza andrebbe revocata
Una morsa, sempre più stretta, così da spingere le reti televisive ad allinearsi. Dopo la cacciata di Jimmy Kimmel da parte dell’ Abc, Donald Trump rilancia adombrando l’ipotesi che i suoi uomini revochino le licenze alle reti televisive che, a suo giudizio, lo attaccano. Il presidente degli Stati Uniti è stato molto chiaro: “Ho letto da qualche parte che le reti sono al 97% contro di me . eppure ho vinto facilmente, tutti e 7 gli Swing States – ha detto – Mi danno solo cattiva stampa. Eppure hanno una licenza”. Una frase sibillina, subito esplicitata in maniera inequivocabile: “Penso che forse la loro licenza dovrebbe essere revocata”, ha aggiunto precisando che la decisione “spetterà a Brendan Carr”, il presidente della Federal Communications Commission, suo stretto alleato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: trump - minaccia
Ora Trump minaccia dazi sui farmaci. E la Ue si spacca sul bilancio comune
Trump minaccia dazi per Europa e Cina
Bonaccini e la minaccia russa: “No all’escalation, serve fermezza. Sì al riarmo europeo, ma non al 5% del Pil come vuole Trump”
Re Carlo III: «Oggi, mentre la tirannia minaccia nuovamente l’Europa, noi e i nostri alleati siamo uniti a sostegno dell'Ucraina, per scoraggiare l'aggressione e garantire la pace». Trump annuisce, ma avrà capito? - X Vai su X
Donald Trump agita la clava dei dazi fino al 250% sui farmaci europei. Ma la minaccia tariffaria è solo la superficie. L’obiettivo vero si chiama Most Favoured Nation (MFN), la clausola con cui la Casa Bianca vuole costringere Big Pharma a riallineare i prezzi g - facebook.com Vai su Facebook
Trump minaccia le reti tv: “Quasi tutte contro di me, la loro licenza andrebbe revocata”; Trump minaccia la revoca di licenze tv, 'il 97% è contro di me'; Trump minaccia di revocare la licenza alle tv che lo criticano: «Il 97% è contro di me».
Trump minaccia la revoca di licenze tv, 'il 97% è contro di me' - Donald Trump minaccia la revoca delle licenze delle reti televisive che sono "contro di me". Secondo ansa.it
Trump minaccia revoca licenze tv: «Il 97% è contro di me». Lo show di Jimmy Kimmel cancellato dopo i commenti su Charlie Kirk - Donald Trump minaccia la revoca delle licenze delle reti televisive che sono contro di lui. Da msn.com