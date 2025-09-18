Trump minaccia le reti tv | Quasi tutte contro di me la loro licenza andrebbe revocata

Una morsa, sempre più stretta, così da spingere le reti televisive ad allinearsi. Dopo la cacciata di Jimmy Kimmel da parte dell’ Abc, Donald Trump rilancia adombrando l’ipotesi che i suoi uomini revochino le licenze alle reti televisive che, a suo giudizio, lo attaccano. Il presidente degli Stati Uniti è stato molto chiaro: “Ho letto da qualche parte che le reti sono al 97% contro di me . eppure ho vinto facilmente, tutti e 7 gli Swing States – ha detto – Mi danno solo cattiva stampa. Eppure hanno una licenza”. Una frase sibillina, subito esplicitata in maniera inequivocabile: “Penso che forse la loro licenza dovrebbe essere revocata”, ha aggiunto precisando che la decisione “spetterà a Brendan Carr”, il presidente della Federal Communications Commission, suo stretto alleato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

