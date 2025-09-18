Trump minaccia due giornalisti per le domande scomode | Lei mi tratta con odio Ti segnalerò al tuo premier
Le domande scomode non sono gradite a Donald Trump. E il presidente Usa maltratta e minaccia due giornalisti (un americano e un australiano) “colpevoli”, a suo avviso, di avergli rivolto delle domande ostili. È accaduto mentre Trump stava per partire la sua visita di stato in Gran Bretagna. Parlando con il corrispondente capo di Abc News da Washington, Jonathan Karl, il presidente si è infastidito dopo che il reporter gli ha chiesto dell’annunciato giro di vite dell’ attorney general Pam Bondi contro i “ discorsi d’odio “. “Molti dei suoi alleati dicono che i discorsi d’odio sono libertà di parola”, ha detto Karl, al che Trump ha risposto: “Probabilmente se la prenderebbe con persone come lei perché mi tratta così ingiustamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
