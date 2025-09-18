Trump la gaffe | Albania era in guerra contro Azerbaigian

(Adnkronos) – "Ho messo fine alla guerra tra Azerbaigian e Albania". Donald Trump insiste: per il presidente degli Stati Uniti, protagonista di una nuova gaffe geografica, l'Albania per anni ha combattuto in guerra contro l'Azerbaigian e solo l'intervento della Casa Bianca ha posto fine al conflitto. Trump, nella conferenza stampa a Londra con il premier . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: trump - gaffe

Usa, gaffe di Trump con presidente Liberia Bokai: “Inglese perfetto, dove lo ha imparato?”, ma è lingua ufficiale dello Stato liberiano – VIDEO

Gaffe di Trump,si complimenta con presidente Liberia per inglese

Gaffe di Trump, si complimenta con presidente Liberia per inglese. Ma è la lingua ufficiale del Paese

Doppia gaffe di Trump: il tycoon non riesce a dire "Azerbaigian" e confonde Armenia e Albania - X Vai su X

Donald Trump accolto a Windsor da Kate e William. Prima gaffe durante l’ispezione delle truppe - facebook.com Vai su Facebook

Trump e la nuova gaffe. Albania era in guerra contro... Aber Baigian; Nuova gaffe di Trump: il tycoon sbaglia la pronuncia di Azerbaigian e confonde Armenia e Albania; Doppia gaffe di Trump: il tycoon non riesce a dire Azerbaigian e confonde Armenia e Albania.

Harris-Trump, la gara delle gaffe tra i candidati (e i loro supporter) - New York, 5 novembre 2024 – Rapporti orali mimati in diretta; elettori definiti spazzatura e supporter che piantano in asso il proprio leader sul più bello. Come scrive quotidiano.net

Trump, la gaffe al G7: l'imbarazzo del Presidente per il lapsus e i fogli volanti VIDEO - Mentre era intento a presentare un accordo appena raggiunto con il premier britannico Keir Starmer, alcuni fogli gli sono volati via a causa di una raffica di vento, creando un momento di imbarazzo ... Scrive ilgazzettino.it