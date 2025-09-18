Trump in Uk annunciato accordo tecnologico con Starmer da £250mld con al centro AI poi sull’Ucraina | Deluso da Putin rischio guerra mondiale

Sul piano internazionale, Starmer ha rinnovato la condanna della Russia e ha invocato di “accrescere la pressione” su Vladimir Putin, ribadendo la centralità della partnership con gli Usa di fronte alle "minacce globali". Trump, dal canto suo, ha ricordato di aver “messo fine a sette guerre”, ma si. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Trump in Uk, annunciato accordo tecnologico con Starmer da £250mld con al centro AI, poi sull’Ucraina: “Deluso da Putin, rischio guerra mondiale”

Trump ha annunciato che Israele ha accettato una tregua di 60 giorni a Gaza

Elon Musk, annunciato nuovo partito "America Party": "Restituirò libertà a Usa, con Trump finiremo in bancarotta"

Donald Trump ha annunciato lo schieramento della Guardia nazionale a Washington D.C

In seguito all'omicidio di Charlie Kirk, Trump ha annunciato l'avvio del processo di inserimento di Antifa nell'elenco delle principali organizzazioni terroristiche, raccomandando fortemente anche indagini sui soggetti finanziatori del gruppo.

Il presidente USA, Donald Trump, ha annunciato di aver intentato una causa per diffamazione e calunnia contro il New York Times, chiedendo 15 miliardi di dollari di risarcimento. In un post su Truth ha definito il Nyt "uno dei giornali peggiori e più degenerat

Trump in Uk, accordo con Starmer. Sull’Ucraina: “Rischio guerra mondiale. Deluso da Putin” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump in Uk, accordo con Starmer. Secondo tg24.sky.it

Trump e Starmer stipulano un accordo da 335 miliardi di dollari. Il partner degli USA in Europa è il Regno Unito - Le aziende americane investiranno in Inghilterra mentre l'Inghilterra ricambia con farmaci e petrolio ... Da eunews.it