Evoca la terza guerra mondiale, si dice deluso da Vladimir Putin, ma Donald Trump non sembra comunque riuscire a fare passi avanti sull’ipotesi di raggiungere la pace in Ucraina. “Ho messo fine a sette guerre, ma Putin mi ha davvero deluso”, dice in conferenza stampa insieme al premier britannico, Keir Starmer. Il presidente degli Stati Uniti sostiene di avere la speranza di poter dare “qualche buona notizia nei prossimi giorni”, ma in realtà la situazione sembra ben diversa: “Siamo molto vicini a una guerra mondiale. Ho parlato con il presidente Putin molte volte, ma lui non ha mai mai fatto ciò che mi aveva detto, non ha mai neanche rispettato la leadership degli Stati Uniti”, dice Trump. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Trump evoca la terza guerra mondiale e se la prende con Putin: “Mi ha deluso e non rispetta gli Usa”