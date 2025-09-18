Trump e Starmer l’intesa Gb-Usa e la pressione su Putin

La conferenza stampa di Donald Trump e Keir Starmer rafforza l’intesa tra Stati Uniti e Gran Bretagna ma, soprattutto, serve a Washington e a Londra per far pressioni sui nemici comuni. A cominciare da Putin che avrebbe deluso il presidente americano che, adesso, ritiene che un’ulteriore discesa del prezzo del petrolio metterà fuori gioco la . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Trump e Starmer, l’intesa Gb-Usa e la pressione su Putin

In questa notizia si parla di: trump - starmer

Scozia,Trump oggi vedrà premier Starmer

Trump vede Starmer oggi alle 13 a Turnberry

Ucraina, i magnifici 3 (Macron, Merz e Starmer) ci trascinano alla guerra atomica mentre Meloni balbetta e Trump fa cassa coi Patriot

Starmer a Trump: 'Aumentare la pressione su Putin, pace a Gaza'. Il presidente Usa: 'Ho fermato 7 guerre ma Putin mi ha proprio deluso, non voglio la terza guerra mondiale, in disaccordo con Starmer su riconoscere Palestina'. #ANSA - X Vai su X

RegnoUnito Incontro #Trump-#Starmer. Il presidente #Usa “Sono in disaccordo con il premier britannico sul riconoscimento della #Palestina”. Quanto al conflitto #RussiaUcraina “Ho fermato 7 guerre, ma #Putin mi ha proprio deluso”. - facebook.com Vai su Facebook

Accordo fra Trump e Starmer da 170 mld di euro: big tech puntano su Gb - Una firma che vale oltre 170 miliardi di euro e segna il futuro della Gran Bretagna in alcuni dei settori più strategici. Come scrive libero.it

Trump e Starmer mai così amici: "Rapporti tra Usa e Gb indistruttibili e inestimabili". Firmato un accordo da 170 miliardi di euro - "Questo accordo permetterà di creare nuove collaborazioni tra le istituzioni pubbliche, il mondo accademico e il settore privato, in campi ... Si legge su affaritaliani.it