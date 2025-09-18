Trump dichiara Antifa organizzazione terroristica

Donald Trump ha indicato il movimento Antifa come «una delle principali organizzazioni terroristiche degli Stati Uniti». L’ha annunciato sul suo social Truth con uno di quei suoi tipici messaggi pieni di maiuscole e aggettivi imprudenti: il gruppo della sinistra radicale sarebbe un «pericolo» per la sicurezza del Paese. Poi ha aggiunto un avvertimento a «coloro che finanziano Antifa», affinché «siano indagati a fondo in linea con i più alti standard legali». Antifa non è un’organizzazione centralizzata, ma una rete di gruppi e attivisti di estrema sinistra che si oppongono a movimenti fascisti e neonazisti, soprattutto con manifestazioni pubbliche. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Trump dichiara Antifa «organizzazione terroristica»

In questa notizia si parla di: trump - dichiara

Trump non sarà affatto felice: Musk lancia l’America Party e dichiara guerra al sistema bipartitico

Usa, la Corte d'Appello dichiara "illegali" i dazi di Trump | Il presidente: "Faremo ricorso alla Corte Suprema"

Usa, giudice federale di Boston dichiara illegale il blocco di 2,2mld di fondi pubblici ad Harvard voluto da Trump: "violato I Emendamento"

#StatiUniti #Trump ha minacciato su #Truth di dichiarare lo stato d'emergenza nazionale a Washington DC, dopo che la sindaca #MurielBowser si è rifiutata di far collaborare la polizia con gli agenti dell'immigrazione. - facebook.com Vai su Facebook

Dopo il primo provvedimento ad agosto, Trump si dichiara pronto a proclamare un nuovo stato di emergenza nazionale a Washington per contrastare l'immigrazione illegale - X Vai su X

Sinistra sotto tiro Trump dichiara Antifa «organizzazione terroristica»; Trump prende una delle decisioni più controverse: dichiara Antifa un'organizzazione terroristica; Donald Trump dichiara Antifa organizzazione terroristica.

Trump: «Antifa sarà dichiarata come organizzazione terroristica» dopo l’omicidio di Charlie Kirk - Il presidente e l'amministrazione hanno subito individuato nella «sinistra radicale» il responsabile della morte di Kirk anche se le indagini sono ancora in corso L'articolo Trump: «Antifa sarà dichia ... Riporta msn.com

Usa, Trump designa Antifa come organizzazione terroristica - (askanews) – Il presidente americano Donald Trump ha annunciato la designazione del movimento Antifa – antifascista di estrema sinistra – come organizzazione terroristica. Secondo askanews.it