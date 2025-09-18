Trump dichiara Antifa organizzazione terroristica

Linkiesta.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump ha indicato il movimento Antifa come «una delle principali organizzazioni terroristiche degli Stati Uniti». L’ha annunciato sul suo social Truth con uno di quei suoi tipici messaggi pieni di maiuscole e aggettivi imprudenti: il gruppo della sinistra radicale sarebbe un «pericolo» per la sicurezza del Paese. Poi ha aggiunto un avvertimento a «coloro che finanziano Antifa», affinché «siano indagati a fondo in linea con i più alti standard legali». Antifa non è un’organizzazione centralizzata, ma una rete di gruppi e attivisti di estrema sinistra che si oppongono a movimenti fascisti e neonazisti, soprattutto con manifestazioni pubbliche. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

trump dichiara antifa organizzazione terroristica

© Linkiesta.it - Trump dichiara Antifa «organizzazione terroristica»

In questa notizia si parla di: trump - dichiara

Trump non sarà affatto felice: Musk lancia l’America Party e dichiara guerra al sistema bipartitico

Usa, la Corte d'Appello dichiara "illegali" i dazi di Trump | Il presidente: "Faremo ricorso alla Corte Suprema"

Usa, giudice federale di Boston dichiara illegale il blocco di 2,2mld di fondi pubblici ad Harvard voluto da Trump: "violato I Emendamento"

Sinistra sotto tiro Trump dichiara Antifa «organizzazione terroristica»; Trump prende una delle decisioni più controverse: dichiara Antifa un'organizzazione terroristica; Donald Trump dichiara Antifa organizzazione terroristica.

trump dichiara antifa organizzazioneTrump: «Antifa sarà dichiarata come organizzazione terroristica» dopo l’omicidio di Charlie Kirk - Il presidente e l'amministrazione hanno subito individuato nella «sinistra radicale» il responsabile della morte di Kirk anche se le indagini sono ancora in corso L'articolo Trump: «Antifa sarà dichia ... Riporta msn.com

trump dichiara antifa organizzazioneUsa, Trump designa Antifa come organizzazione terroristica - (askanews) – Il presidente americano Donald Trump ha annunciato la designazione del movimento Antifa – antifascista di estrema sinistra – come organizzazione terroristica. Secondo askanews.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Dichiara Antifa Organizzazione