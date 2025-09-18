Trump designa il Antifa come organizzazione terroristica Azione contro chi a sinistra fomenta la violenza
Con un post su Truth, Donald Trump ha annunciato, durante la sua visita nel Regno Unito, la decisione di designare Antifa come “ organizzazione terroristica “. “Raccomanderò anche vivamente che si indaghi a fondo su coloro che finanziano Antifa in linea con i più elevati standard e procedure legali”, ha aggiunto nel post. Negli usa Antifa è un movimento decentralizzato, formato da attivisti che si definiscono anarchici, anticapitalisti o comunisti, senza una vera e propria leadership definita. Si tratta di una delle “tante azioni che il presidente intraprenderà per affrontare le organizzazioni di sinistra che alimentano la violenza politica “, ha affermato un funzionario della Casa Bianca alla Cnn. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
