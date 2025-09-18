Trump | Deluso da Putin ma voglio evitare la terza guerra mondiale Lo zar | 700mila soldati russi in Ucraina Crisi economica? Forse tassa sui ricchi

Vladimir Putin ha dichiarato che i soldati russi schierati al fronte in Ucraina sarebbero «oltre 700mila». A riportarlo è l’agenzia di stampa francese Afp. Sempre nella giornata di oggi, giovedì 18 settembre, presidente russo ha anche commentato la situazione economica del Paese. «Siamo ancora lontani dalla recessione», ha detto, sottolineando però la necessità di «capire dove si trova il limite oltre il quale si verificherà un possibile raffreddamento» dell’economia. Intanto, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato con parole dure l’operato dello zar, durante la conferenza stampa con il primo ministro britannico Keir Starmer. 🔗 Leggi su Open.online