Trump da Starmer | Rapporto Usa-Uk indistruttibile

Si conclude oggi la seconda visita di Stato di Donald Trump nel Regno Unito, «uno dei più grandi onori della mia vita», per usare le parole del Presidente americano. Dopo la giornata in compagnia di Re Carlo, oggi Trump ha incontrato il Primo ministro Keir Starmer, per la firma di importanti accordi commerciali. “Tech prosperity deal”. Il fulcro di tutto è stato il “Teach prosperity deal”, un accordo che, come riferito dai leader durante la conferenza stampa al termine dell’incontro bilaterale, rappresenta un accordo storico del valore di 350 miliardi di dollari, “il più grande pacchetto di investimenti commerciali mai siglato durante una visita di Stato”, secondo Starmer. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Trump da Starmer: “Rapporto Usa-Uk indistruttibile”

In questa notizia si parla di: trump - starmer

Scozia,Trump oggi vedrà premier Starmer

Trump vede Starmer oggi alle 13 a Turnberry

Ucraina, i magnifici 3 (Macron, Merz e Starmer) ci trascinano alla guerra atomica mentre Meloni balbetta e Trump fa cassa coi Patriot

Starmer a Trump: 'Aumentare la pressione su Putin, pace a Gaza'. Il presidente Usa: 'Ho fermato 7 guerre ma Putin mi ha proprio deluso, non voglio la terza guerra mondiale, in disaccordo con Starmer su riconoscere Palestina'. #ANSA - X Vai su X

RegnoUnito Incontro #Trump-#Starmer. Il presidente #Usa “Sono in disaccordo con il premier britannico sul riconoscimento della #Palestina”. Quanto al conflitto #RussiaUcraina “Ho fermato 7 guerre, ma #Putin mi ha proprio deluso”. - facebook.com Vai su Facebook

Usa-Gb: Trump, «nostro rapporto indistruttibile». Starmer, accordi record da 250 miliardi; Starmer: Con gli Usa accordi record da 250 miliardi. Trump: Legame con Londra è indistruttibile; Trump da Starmer: Rapporto Usa-Uk indistruttibile.

Accordi Usa-Regno Unito: 250 miliardi di dollari l’accordo “storico” tra Trump e Starmer - LONDRA – Se la seduzione dell’accoglienza riservata a Trump e alla first lady Melania ha funzionato si vedrà dagli accordi che il presidente americano e il premier inglese Starmer si sono reciprocamen ... Come scrive primapress.it

Usa-Gb: Trump, «nostro rapporto indistruttibile». Starmer: «Accordo più importante della storia» - «È un legame indistruttibile quello che abbiamo, indipendentemente da quello che facciamo oggi, penso che sia indistruttibile». Si legge su ilsole24ore.com