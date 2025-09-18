Trump | Antifa sarà dichiarata come organizzazione terroristica dopo l’omicidio di Charlie Kirk
Dopo aver annunciato ieri l ‘intenzione di colpire l’intero mondo delle organizzazioni non profit legate alla sinistra americana, Donald Trump sembra essere pronto a passare ai fatti. Il presidente degli Stati Uniti ha infatti annunciato che l’amministrazione intende dichiarare il movimento Antifa come «una delle principali organizzazioni terroristiche». La decisione arriva a pochi giorni dall’ omicidio di Charlie Kirk, che ha riacceso il dibattito sulla violenza politica negli States e che l’amministrazione sembra voler utilizzare per assestare un colpo agli oppositori. «Sono lieto di annunciare i nostri patrioti che dichiarerò Antifa, un disastro radicale di sinistra, pericoloso e malato, come organizzazione terroristica» ha scritto su Truth Trump. 🔗 Leggi su Open.online
