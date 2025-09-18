Trump accolto come un re Dal Re

Londra. 18 settembre 2025 – Forse al Regno Unito Donald Trump si sta affezionando. Non certo per il tè, né per la pioggerellina inglese che rischierebbe di rovinargli il golf (la sua grande passione). E nemmeno per il sindaco di Londra, da lui già liquidato come uno che “fa un pessimo lavoro”. No, il motivo è un altro: qui c’è una monarchia. E per uno che ha sempre sognato una corona in testa, dev’essere appagante sentirsi trattato da re – con un altro Re (che tale lo è davvero) ad accoglierlo. Così a Windsor si sono ritrovati faccia a faccia il sovrano vero, Carlo III, con la sua corte, le carrozze e i colpi di cannone, e Donald Trump, che re non lo è ma non gli dispiacerebbe affatto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it