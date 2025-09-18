Trump accolto come un re Dal Re

Cdn.ilfaroonline.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Londra. 18 settembre 2025 – Forse al Regno Unito Donald Trump si sta affezionando. Non certo per il tè, né per la pioggerellina inglese che rischierebbe di rovinargli il golf (la sua grande passione). E nemmeno per il sindaco di Londra, da lui già liquidato come uno che “fa un pessimo lavoro”. No, il motivo è un altro: qui c’è una monarchia. E per uno che ha sempre sognato una corona in testa, dev’essere appagante sentirsi trattato da re – con un altro Re (che tale lo è davvero) ad accoglierlo. Così a Windsor si sono ritrovati faccia a faccia il sovrano vero, Carlo III, con la sua corte, le carrozze e i colpi di cannone, e Donald Trump, che re non lo è ma non gli dispiacerebbe affatto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trump - accolto

Trump-Putin, la reazione dei media ucraini: «Vertice vergognoso e inutile, zar accolto come un re». E Mosca attacca durante i colloqui

La «Bestia» di Trump: il bunker su ruote che ha accolto Putin in Alaska

Zelensky arrivato alla Casa Bianca accolto da Trump: inizia il vertice nello Studio Ovale

Visita di Stato di Trump in Uk, oggi il presidente Usa incontra il premier Starmer; Trump accolto al Castello di Windsor con pieno sfarzo reale; Tanti onori e poche proteste: Trump accolto a Windsor da re Carlo. Il programma della giornata.

trump accolto re reTrump a Windsor accolto cone un re. Ecco chi c’era al banchetto - Il sovrano britannico ha elogiato gli sforzi per la pace del presidente Usa in un momento in cui «la tirannia minaccia nuo ... Lo riporta lasicilia.it

trump accolto re reRe Carlo accoglie Trump a Windsor ed elogia gli sforzi del presidente americano. Trump: "Un onore tornare qui" - Il presidente americano si trova in visita ufficiale nel Regno unito insieme alla first ... Segnala rtl.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Accolto Re Re