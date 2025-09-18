Trump accolto a Windsor come un re Caprarica | Porta miliardi di investimenti Usa

Londra, 18 settembre 2025 – Un’accoglienza degna d’un monarca, ha segnato il ritorno di Donald Trump nel Regno Unito. Re Carlo III lo ha ricevuto a Windsor con una cerimonia senza precedenti per un leader straniero: parata completa dei tre reggimenti storici della guardia reale, carrozze, inni e persino il sorvolo delle Red Arrows. Britain's King Charles III (C) and US President Donald Trump (R) inspect the guard of honour during a ceremonial welcome in the Quadrangle at Windsor Castle, in Windsor, on September 17, 2025, during the US president's second State Visit. US President Donald Trump arrived in Britain for an unprecedented second State Visit, with the UK government rolling out a royal red carpet welcome to win over the mercurial leader. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

