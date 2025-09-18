La seconda visita di Stato di Donald Trump nel Regno Unito è stata accompagnata da uno sfarzo senza precedenti, probabilmente frutto del noto egocentrismo del presidente americano e della volontà di Londra di non farsi schiacciare dai dazi e dalle tensioni commerciali con Washington. I reali britannici hanno organizzato una cerimonia solenne a Windsor, dove Trump e la First Lady Melania sono stati accolti da re Carlo III e dalla regina Camilla con un picchetto d’onore di 1.300 soldati e 120 cavalli. Giovedì, invece, si entrerà nel vivo della visita diplomatica: il presidente incontrerà il premier Keir Starmer, mentre proseguono le proteste della “Stop Trump Coalition” in centro a Londra. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump a Windsor da Carlo III: le foto del banchetto