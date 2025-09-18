Trump a Starmer | Contrari alla decisione di Londra di riconoscere uno Stato palestinese
Non sono mancate le divergenze durante la conferenza stampa congiunta tra il presidente americano Trump e il premier britannico Starmer, che hanno però ribadito l'impegno comune a sostenere Kiev e a mantenere alta la pressione sul Cremlino. Ultimo atto di una visita di Stato che, dopo i lustri della monarchia, è stata interamente dedicata al rafforzamento dei rapporti tra Londra e Washington nel settore economico, commerciale e della difesa.
Scozia,Trump oggi vedrà premier Starmer
Trump vede Starmer oggi alle 13 a Turnberry
Ucraina, i magnifici 3 (Macron, Merz e Starmer) ci trascinano alla guerra atomica mentre Meloni balbetta e Trump fa cassa coi Patriot
Trump da Starmer: "Putin mi ha molto deluso, evitiamo la terza guerra mondiale"
RegnoUnito Incontro #Trump-#Starmer. Il presidente #Usa "Sono in disaccordo con il premier britannico sul riconoscimento della #Palestina". Quanto al conflitto #RussiaUcraina "Ho fermato 7 guerre, ma #Putin mi ha proprio deluso".
Starmer a Trump Fermiamo Putin; Trump disdice vacanze per colloqui Russia-Ucraina Volenterosi studiano una forza di rassicurazione - Trump cancella vacanze agosto per colloqui Russia-Ucraina; GB, Francia e Turchia saranno il nucleo della forza di pace in Ucraina. Kiev: «Pronti a nuovo incontro con USA». Domani Zelensky al vertice Ue.
Starmer dà le chiavi del Regno all'anima nera del trumpismo. Il tycoon: «Putin mi ha deluso» - Il premier britannico vanta che i colossi Usa «investiranno 150 miliardi di sterline in UK».
TRUMP IN UK/ "Vincono gli accordi commerciali, ma la bomba sotto la sedia di Starmer sono le periferie" - Ma a Starmer non basta per risollevarsi: su immigrazione e periferie la destra lo incalza