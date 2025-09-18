Trump a re Carlo | Legame eterno Usa-Regno Unito In arrivo investimenti miliardari
Gli Stati Uniti investiranno 150 miliardi di sterline nel Regno Unito. I dettagli verranno discussi oggi nell'incontro tra il primo ministro britannico Keir Starmer e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in visita in Gran Bretagna. Novanta miliardi sono un impegno della società di private equity Blackstone e verranno spalmati nell'arco di dieci anni. A questi si aggiungono i 10 miliardi che la società ha impegnato per un data center di intelligenza artificiale. "È il più grande pacchetto di investimenti mai realizzato nel Regno Unito", ha annunciato ieri sera il premier, che ha partecipato insieme al presidente Usa al banchetto offerto da re Carlo al castello di Windsor. 🔗 Leggi su Iltempo.it
