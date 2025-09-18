Trump a Londra Ucraina nei colloqui con Carlo e Starmer

L'Ucraina tra i temi al centro della visita di Trump in Gran Bretagna. Oggi il capo della Casa Bianca sarà ricevuto dal premier Starmer.

Palestina,Trump:Londra ricompensa Hamas

Dazi, Weber “Trump non ci tratti come il Canada e Londra”

Dazi, l’Ue non riceverà la lettera di Trump: scadenza posticipata al 1° agosto. Il Financial Times: «Londra otterrà condizioni migliori dagli Usa»

Ucraina, Trump: «Penso che Russia e Ucraina arriveranno alla pace. Importante secondo incontro con Putin e Zelensky; Trump attacca di nuovo Zelensky: Le sue posizioni sulla Crimea prolungano lo sterminio - Cnn: gli Usa vogliono un accordo di pace entro i primi 100 giorni dall'insediamento di Trump; Vertice Ucraina, Meloni: dividere Occidente sarebbe esiziale per tutti.

Trump nel Regno Unito per tre giorni: Starmer cerca intesa su dazi e Ucraina - Il presidente degli Stati Uniti è arrivato in Gran Bretagna per una visita di Stato di due giorni che, nelle intenzioni e nelle speranze del Governo britannico, servirà a rafforzare i rapporti tra i d ... ilsole24ore.com scrive

Trump e Re Carlo, cosa si cela dietro il loro incontro? Dazi, Ucraina, sicurezza, l'ombra di Epstein e il faccia a faccia con Starmer - Donald Trump è tornato nel Regno Unito per una visita di Stato che entra nella storia: è il primo presidente americano eletto a essere invitato due volte. Lo riporta leggo.it