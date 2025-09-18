Trump a Londra la cena di gala a Windsor e i look di Melania e della principessa Kate | le foto

Un tavolo lungo oltre 47 metri per 160 ospiti. Al Castello di Windsor si è tenuta la cena di gala in onore di Donald Trump, a Londra per una visita di Stato, ospite di Re Carlo III. Il Banchetto di Stato offerto dal sovrano si è tenuto sotto le imponenti volte della St George’s Hall. La first lady Melania Trump ha scelto un abito giallo per la serata, mentre la regina Camilla ne ha indossato uno blu. La principessa del Galles Kate si è presentata all’appuntamento con un vestito dorato e ricami in pizzo e la Lover’s Knot Tiara (tanto amata da Lady Diana) sui capelli sciolti. Chi c’era al banchetto reale e dove era seduto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trump a Londra, la cena di gala a Windsor e i look di Melania e della principessa Kate: le foto

