Trump a Londra firmato accordo con Starmer | Legame con Gb indistruttibile

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nell’ambito della visita di stato in Regno Unito, è stato ricevuto a Chequers, la tenuta di campagna del premier britannico dal primo ministro Keir Starmer. I due hanno siglato un’ intesa tra i due paesi che riguarda settori come tecnologia, finanza, difesa ed energia. “Abbiamo un legame indissolubile. Indipendentemente da ciò che stiamo facendo oggi, penso che sia indistruttibile”, ha affermato Trump in conferenza stampa congiunta con il premier britannico Keir Starmer. Lo riporta il Guardian. Ha detto “questo è ciò che faccio per vivere”, riferendosi alla sua carriera di imprenditore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

