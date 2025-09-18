Trump a Londra firmato accordo con Starmer | Legame con Gb indistruttibile
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nell’ambito della visita di stato in Regno Unito, è stato ricevuto a Chequers, la tenuta di campagna del premier britannico dal primo ministro Keir Starmer. I due hanno siglato un’ intesa tra i due paesi che riguarda settori come tecnologia, finanza, difesa ed energia. “Abbiamo un legame indissolubile. Indipendentemente da ciò che stiamo facendo oggi, penso che sia indistruttibile”, ha affermato Trump in conferenza stampa congiunta con il premier britannico Keir Starmer. Lo riporta il Guardian. Ha detto “questo è ciò che faccio per vivere”, riferendosi alla sua carriera di imprenditore. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: trump - londra
Palestina,Trump:Londra ricompensa Hamas
Dazi, Weber “Trump non ci tratti come il Canada e Londra”
Dazi, l’Ue non riceverà la lettera di Trump: scadenza posticipata al 1° agosto. Il Financial Times: «Londra otterrà condizioni migliori dagli Usa»
#TG2000 - #Trump a #Londra. #Ucraina nei colloqui con Carlo e #Starmer #18settembre #RegnoUnito #ReCarlo #KingCharlesIII #RussiaUkraineWar #News #TV2000 @tg2000it - X Vai su X
Trump a Londra, l'elicottero atterra a Windsor: ad accoglierlo il principe William e Kate - facebook.com Vai su Facebook
Guerra dei dazi, il sì di Londra: Trump firma il primo accordo; Dazi, intesa commerciale tra Usa e Regno Unito. Trump: Grande accordo per entrambi; Trump, USA-GB hanno firmato grande accordo per entrambi.
Trump e Starmer mai così amici: "Rapporti tra Usa e Gb indistruttibili e inestimabili". Firmato un accordo da 170 miliardi di euro - "Questo accordo permetterà di creare nuove collaborazioni tra le istituzioni pubbliche, il mondo accademico e il settore privato, in campi ... Segnala affaritaliani.it
Trump a Londra, investimenti americani record in Uk: Blackstone al top con 100 miliardi - Gli accordi, che spaziano dall’energia pulita alla difesa, dalla manifattura avanzata alle scienze della vita, porteranno 7. milanofinanza.it scrive