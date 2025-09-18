Truffa allo Stato per 600mila euro | arrestati finanziere e consulente

Quotidianodipuglia.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Assunzioni fittizie di personale per cui non venivano versati i contributi previdenziali e assistenziali. Stipendi accreditati su conti corrente o carte prepagate per lavori mai eseguiti. Una. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

truffa allo stato per 600mila euro arrestati finanziere e consulente

© Quotidianodipuglia.it - Truffa allo Stato per 600mila euro: arrestati finanziere e consulente

In questa notizia si parla di: truffa - stato

Villa Pamphili, Kaufmann e la truffa al padrone di casa a Roma: così lo ha fregato dopo essere stato ospitato con Anastasia e la bambina

Villa Pamphili, si indaga anche su film di Kaufmann: ipotesi truffa Stato da 800mila euro

Villa Pamphilj, indagine per possibile truffa allo Stato, finanziamento 800mila € per "Stelle della notte", film di Kaufmann mai realizzato

Truffa allo Stato per 600mila euro nel nord Barese: arrestati consulente del lavoro e militare della Gdf; Truffa allo Stato per 600 mila euro, 2 arresti nel Nord Barese; Assunzioni fittizie e lavori mai eseguiti: truffa di 600 mila euro, due arresti tra cui un finanziere.

truffa stato 600mila euroTruffa allo Stato per 600mila euro: arrestati finanziere e consulente - Assunzioni fittizie di personale per cui non venivano versati i contributi previdenziali e assistenziali. Secondo msn.com

Truffa allo Stato per 600 mila euro, 2 arresti - Assunzioni fittizie di personale per cui non venivano versati i contributi previdenziali e assistenziali. Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Truffa Stato 600mila Euro