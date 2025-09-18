Truffa ai passanti in pieno centro a Milano | eccome come ' ti fregano' con il gioco delle ' Tre coppette'

Gioco d'azzardo in pieno centro a Milano, ai danni di turisti e ignari passanti. La polizia locale ha fermato cinque uomini, cittadini rumeni, denunciandoli per gioco d'azzardo in concorso. Al gruppo sono stati sequestrati 200 euro, ritenuti bottino dell'attività.Il gioco delle 'Tre coppette'In.

Furti contactless, la truffa del pos mobile “strusciato” vicino al portafogli dei passanti: come funziona e come difendersi

Ieri sera, a Santa Maria Navarrese, due giovani donne hanno cercato di truffare i passanti presentandosi come volontarie impegnate in una raccolta fondi a favore delle persone sorde. Gli amministratori invitano alla prudenza

Truffa ai passanti in pieno centro a Milano: eccome come 'ti fregano' con il gioco delle 'Tre coppette'; Truffa delle tre campanelle: la banda a caccia di turisti; Truffa delle tre carte. Boom di imbroglioni. Ora anche al piazzale.

