Truffa ai danni di due nipoti di Berlusconi per un milione di euro | accusato il consulente

Ilfattoquotidiano.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un consulente di una scuola di danza è accusato di truffa ai danni di due nipoti di Silvio Berlusconi. Il processo è stato disposto con citazione diretta e comincerà venerdì, 19 settembre, a Milano. Marco Campanelli, per sette anni, ha gestito 10 milioni di euro di spese attraverso una società di servizi. Le vittime del presunto raggiro sono Silvio Andrea e Paolo Enrico Beretta, di 45 e 50 anni, entrambi imprenditori e figli della sorella del Cavaliere, Maria Antonietta. Come riporta il Corriere della Sera, era stata la madre, ex ballerina, ad aprire la scuola di ballo con la figlia Sabrina. Ma la loro improvvisa morte nel 2009 e 2012 lascia i fratelli in un momento di difficoltà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

truffa ai danni di due nipoti di berlusconi per un milione di euro accusato il consulente

© Ilfattoquotidiano.it - Truffa ai danni di due nipoti di Berlusconi per un milione di euro: accusato il consulente

In questa notizia si parla di: truffa - danni

Truffa dello specchietto ai danni di un 82enne, patteggiano in due

Truffa ai danni di “4 Ristoranti” di Alessandro Borghese: finti produttori chiamano i ristoratori per farsi dare soldi per partecipare al programma

Colleferro (Roma), tenta truffa ai danni di un’anziana: denunciata 42enne di Napoli

Truffa ai danni di due nipoti di Berlusconi per un milione di euro: accusato il consulente; I nipoti di Berlusconi truffati per un milione di euro: a processo l'ex consulente di fiducia, cos'è successo; Ex consulente a processo a Milano per presunta truffa ai danni dei nipoti di Berlusconi.

truffa danni due nipoti“I nipoti di Berlusconi truffati per un milione di euro”: a processo l’ex consulente di fiducia, cos’è successo - L'ex consulente di fiducia dei nipoti di Silvio Berlusconi, Silvio Andrea e Paolo Enrico Beretta è a processo per una presunta truffa da un milione di ... fanpage.it scrive

truffa danni due nipotiNusco - Tentata truffa ai danni di due donne ultraottantenni, denunciati un 20enne e un 60enne - & I Carabinieri della Stazione di Nusco e quelli dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Montella hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un ventenne e un sessa ... Come scrive tusinatinitaly.it

Cerca Video su questo argomento: Truffa Danni Due Nipoti