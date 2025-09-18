Trovato morto nel supermercato dove lavorava a Termoli | Penne piange la scomparsa di Andrea Costantini

Doppia cerimonia funebre, a Termoli e a Penne, per Andrea Costantini, 38enne originario della frazione di Roccafinadamo nel capoluogo vestino, trovato morto la settimana scorsa all'interno del supermercato dove lavorava a Termoli. Il giovane era molto conosciuto a Penne assieme alla sua famiglia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: trovato - morto

Lutto nel mondo della musica, trovato morto in casa: cosa è successo

Il bimbo annegato in piscina e il bagnino indagato trovato morto: la ricostruzione della doppia tragedia

Era in pensione, ma voleva lavorare: trovato morto dal proprietario. “A 66 anni era in prova”

?Tragedia all'Acquerino: fungaiolo trovato morto - facebook.com Vai su Facebook

Uomo di 71 anni trovato morto nel Torre a Villesse, ipotesi malore durante una passeggiata. #ilgoriziano #villesse - X Vai su X

Trovato morto nel supermercato dove lavorava a Termoli: Penne piange la scomparsa di Andrea Costantini; Giovane trovato morto in casa in pieno centro, disposta l'autopsia; Giovane trovato senza vita in casa a San Michele Salentino.

Dipendente trovato morto in un supermercato di Termoli: sindacati criticano la riapertura immediata del negozio - Un dipendente trovato morto in un supermercato a termoli, sindacati criticano la riapertura immediata senza comunicazioni né supporto psicologico ai lavoratori e chiedono chiarimenti e misure di tutel ... Riporta gaeta.it

Roma, fa la spesa al supermercato e si accascia tra gli scaffali: morto un uomo - Il dramma, davanti agli occhi dei clienti e dei dipendenti, si è consumato intorno alle 8:30 del mattino. romatoday.it scrive