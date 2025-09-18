Trovato morto Giuseppe Izzo il sub disperso in mare a Castel Volturno

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo, 66enne originario di Torre del Greco, si era immerso per una battuta di pesca subacquea nella mattinata di martedì, senza riemergere. Il corpo è stato trasferito in obitorio per l'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Trovato morto Giuseppe Izzo, il sub disperso in mare a Castel Volturno

Trovato morto Giuseppe Izzo, il sub disperso in mare a Castel Volturno - L'uomo, 66enne originario di Torre del Greco, si era immerso per una battuta di pesca subacquea nella mattinata di martedì, senza riemergere

Ora di angoscia per Giuseppe: il 67enne risulta disperso in mare - Il 67enne è ricercato da ieri mattina quando sarebbe scomparso nelle acque di Castel Volturno, dove si era recato per una battuta di pesca

