Trovato morto Giuseppe Izzo il sub disperso in mare a Castel Volturno

L'uomo, 66enne originario di Torre del Greco, si era immerso per una battuta di pesca subacquea nella mattinata di martedì, senza riemergere. Il corpo è stato trasferito in obitorio per l'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: trovato - morto

Lutto nel mondo della musica, trovato morto in casa: cosa è successo

Il bimbo annegato in piscina e il bagnino indagato trovato morto: la ricostruzione della doppia tragedia

Era in pensione, ma voleva lavorare: trovato morto dal proprietario. “A 66 anni era in prova”

Buglio in Monte piange Giacomo Perregrini, trovato morto tra le vigne L’uomo, 94 anni, è stato rinvenuto senza vita a Ronco. Non è chiaro se sia stato colto da un malore o se sia deceduto in seguito alla caduta. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie # - facebook.com Vai su Facebook

Uomo di 71 anni trovato morto nel Torre a Villesse, ipotesi malore durante una passeggiata. #ilgoriziano #villesse - X Vai su X

Trovato morto Giuseppe Izzo, il sub disperso in mare a Castel Volturno; Paura in mare, sub disperso: L'autonomia delle bombole non supera le tre ore; Milko Gargiulo, chi era il 56enne ucciso per gelosia: l'ultimo post pochi minuti prima di morire. Aveva già denunciato Andrea Izzo, ex....

Trovato morto Giuseppe Izzo, il sub disperso in mare a Castel Volturno - L'uomo, 66enne originario di Torre del Greco, si era immerso per una battuta di pesca subacquea nella mattinata di martedì, senza riemergere ... Riporta fanpage.it

Ora di angoscia per Giuseppe: il 67enne risulta disperso in mare - Il 67enne è ricercato da ieri mattina quando sarebbe scomparso nelle acque di Castel Volturno, dove si era recato per una battuta di pesca ... Scrive napolitoday.it