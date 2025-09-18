Trovato il cadavere di un uomo in una roggia a Briosco | sono in corso le operazioni di riconoscimento

Giovedì pomeriggio un giardiniere ha trovato il corpo senza vita di un uomo in una roggia di Briosco (Monza). Sono in corso le operazioni di riconoscimento della salma. Una delle ipotesi è che possa trattarsi di Piero Berardinelli, il 90enne scomparso da Veduggio il 6 settembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

