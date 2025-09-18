Trovato gambizzato nei boschi di Grosseto | si indaga sull’episodio

GROSSETO – . Nel pomeriggio di ieri (18 settembre), alcune pattuglie dei carabinieri di Grosseto sono intervenute in un’area boschiva ubicata in località Grancia, nel comune di Grosseto, dove era stato segnalato un uomo ferito. Sul posto erano già presenti operatori sanitari che avevano soccorso un cittadino straniero, che presentava delle ferite da arma da fuoco alle gambe. Il soggetto, poco più che ventenne di nazionalità tunisina, è stato trasportato all’ospedale dove si trova tuttora, non in pericolo di vita. Sul posto, i militari hanno effettuato un primo sopralluogo alla ricerca di elementi utili alle indagini. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it