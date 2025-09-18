Trovata morta in casa L’allarme dato dal compagno Si muove la Procura | indagini

Ha preso una corda, l’ha assicurata al soppalco del monolocale dove abitava nel centro storico di Ascoli e si è tolta la vita. Così ha scelto di morire ieri mattina presto una donna di 37 anni mentre era in casa col suo compagno che non si è accorto di quanto stava accadendo. Quando intorno alle 9 ha realizzato quanto era avvenuto ha dato l’allarme, ma ormai era troppo tardi. Ai sanitari del 118 giunti sul posto non è restato altro da fare che constatare il decesso della sventurata donna che lascia una figlia di 10 anni e la madre ieri in lacrime disperata davanti alla casa teatro della tragedia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

