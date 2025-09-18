Troppo vino | si teme per i prezzi delle uve Il Primitivo di Manduria denuncia la mancanza di un catasto vitivinicolo pugliese

Di fronte ad una vendemmia ottima e quantitativi a +10%, la presidente del Consorzio Novella Pastorelli fa una riflessione sul momento delicato, proponendo interventi mirati come la distillazione di emergenza e più fondi per la promozione. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - “Troppo vino: si teme per i prezzi delle uve”. Il Primitivo di Manduria denuncia la mancanza di un catasto vitivinicolo pugliese

Uiv: “Vietato produrre troppo vino, si rischia il crollo dei prezzi”. Ma Lollobrigida replica: “Basta depressionismo”

Tremano Italia e Francia, per l’Oms il prezzo del vino è troppo basso: aumentare le accise per diminuire le malattie

Troppo vino resta fermo in cantina: «Meno rese e stop agli impianti»; Dazi al 200% sul vino? Si azzerano i guadagni per le nostre imprese; A Ponza un conto da 923 euro in quattro per aragoste e vino: è polemica. Ma il ristoratore si difende.

Vino svenduto, dignità in saldo: Cotarella lancia l’allarme - Il vino italiano affronta sfide tra sovrapproduzione, prezzi troppo bassi e mercati regionali disomogenei. Si legge su italiaatavola.net

C'è troppo vino in Italia, estirpiamo vigneti. Così il capo degli enologi vuole salvare un'eccellenza - piazzandosi secondo le ultime stime di Federvini al secondo posto tra gli operatori ... Lo riporta huffingtonpost.it