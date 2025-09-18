Troppo Psg per l' Atalanta Carnesecchi limita i danni | finisce 4-0 al Parco dei Principi

Un Paris Saint-Germain irresistibile inizia la nuova edizione della Champions League, così come l'aveva terminata a Monaco di Baviera nella finale contro l'Inter. La squadra di Luis Enrique domina in lungo e in largo, superando 4-0 l' Atalanta al Parco dei Principi. Inizio travolgente dei parigini, che trovano il gol nei primi minuti grazie a Marquinhos. La Dea sbanda paurosamente e deve ringraziare uno strepitoso Carnesecchi, bravissimo a salvare la porta in diverse occasioni. Il secondo gol arriva con un grande assolo di Kvicha Kvaratskhelia. A fine primo tempo Barcola si fa ipnotizzare da Carnesecchi e fallisce un calcio di rigore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Troppo Psg per l'Atalanta, Carnesecchi limita i danni: finisce 4-0 al Parco dei Principi

