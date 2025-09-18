Trionfo in Bulgaria per l’Insieme vocale Vox Cordis

Lanazione.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 18 settembre 2025 –  Il coro aretino diretto da Lorenzo Donati sbanca il 43° Concorso Corale Internazionale “G. Dimitrov” di Varna (Bulgaria), ha vinto 2 primi premi e premi speciali, tra cui il M° Donati il premio per il miglior direttore Al concorso che si è svolto a Varna fino a domenica 14 settembre erano stati ammessi cori da tutto il mondo, come Raffles Singers di Singapore, Lautitia di Debrecen  (Ungheria) già vincitore del Gran Premio ad Arezzo nel 2015, l’indonesiano Gratia Choir vincitore al termine del Gran Premio finale, le giovani ragazze del coro estone MUUSAD, Jazzberry Tunes dalla Turchia, i polacchi del coro Adam Mickiewicz University Academic Choir, il CANTUS Children’s Choir proveniente dalla Romania. 🔗 Leggi su Lanazione.it

trionfo in bulgaria per l8217insieme vocale vox cordis

© Lanazione.it - Trionfo in Bulgaria per l’Insieme vocale Vox Cordis

In questa notizia si parla di: trionfo - bulgaria

Volley femminile, Italia quinta ai Mondiali U19. Bulgaria in trionfo, USA sorpresi

Trionfo in Bulgaria per Vox Cordis al concorso internazionale di Varna

trionfo bulgaria l8217insieme vocaleTrionfo in Bulgaria per l’Insieme vocale Vox Cordis - Dimitrov” di Varna, ha vinto 2 primi premi e premi speciali, tra cui il M° Donati il premio per il miglior di ... Come scrive lanazione.it

trionfo bulgaria l8217insieme vocaleTrionfo in Bulgaria per Vox Cordis al concorso internazionale di Varna - Il coro aretino ha vinto due primi premi e premi speciali, tra cui quello al maestro Lorenzo Donati come miglior direttore ... Si legge su arezzonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Trionfo Bulgaria L8217insieme Vocale