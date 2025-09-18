Trionfo in Bulgaria per l’Insieme vocale Vox Cordis
Arezzo, 18 settembre 2025 – Il coro aretino diretto da Lorenzo Donati sbanca il 43° Concorso Corale Internazionale “G. Dimitrov” di Varna (Bulgaria), ha vinto 2 primi premi e premi speciali, tra cui il M° Donati il premio per il miglior direttore Al concorso che si è svolto a Varna fino a domenica 14 settembre erano stati ammessi cori da tutto il mondo, come Raffles Singers di Singapore, Lautitia di Debrecen (Ungheria) già vincitore del Gran Premio ad Arezzo nel 2015, l’indonesiano Gratia Choir vincitore al termine del Gran Premio finale, le giovani ragazze del coro estone MUUSAD, Jazzberry Tunes dalla Turchia, i polacchi del coro Adam Mickiewicz University Academic Choir, il CANTUS Children’s Choir proveniente dalla Romania. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: trionfo - bulgaria
Volley femminile, Italia quinta ai Mondiali U19. Bulgaria in trionfo, USA sorpresi
Trionfo in Bulgaria per Vox Cordis al concorso internazionale di Varna
Il Giappone è già fuori dal Mondiale di volley nelle Filippine. la squadra nipponica perde 3-0 col Canada e non potrà qualificarsi per gli ottavi. Bene la Bulgaria di Blengini, senza problemi Usa e Polonia nella quinta giornata di gare a Manila - facebook.com Vai su Facebook
Trionfo in Bulgaria per l’Insieme vocale Vox Cordis - Dimitrov” di Varna, ha vinto 2 primi premi e premi speciali, tra cui il M° Donati il premio per il miglior di ... Come scrive lanazione.it
Trionfo in Bulgaria per Vox Cordis al concorso internazionale di Varna - Il coro aretino ha vinto due primi premi e premi speciali, tra cui quello al maestro Lorenzo Donati come miglior direttore ... Si legge su arezzonotizie.it