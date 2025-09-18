Arezzo, 18 settembre 2025 – Il coro aretino diretto da Lorenzo Donati sbanca il 43° Concorso Corale Internazionale “G. Dimitrov” di Varna (Bulgaria), ha vinto 2 primi premi e premi speciali, tra cui il M° Donati il premio per il miglior direttore Al concorso che si è svolto a Varna fino a domenica 14 settembre erano stati ammessi cori da tutto il mondo, come Raffles Singers di Singapore, Lautitia di Debrecen (Ungheria) già vincitore del Gran Premio ad Arezzo nel 2015, l’indonesiano Gratia Choir vincitore al termine del Gran Premio finale, le giovani ragazze del coro estone MUUSAD, Jazzberry Tunes dalla Turchia, i polacchi del coro Adam Mickiewicz University Academic Choir, il CANTUS Children’s Choir proveniente dalla Romania. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trionfo in Bulgaria per l’Insieme vocale Vox Cordis