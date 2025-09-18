Trigun stargaze | anticipata premiere negli usa al nycc

Il panorama dell'animazione giapponese si prepara a un anno storico nel 2026, con numerose produzioni di grande rilievo pronte a fare il loro debutto o a tornare con nuove stagioni. Tra le uscite più attese figura Trigun Stargaze, sequel di Trigun Stampede del 2023. La serie promette di ampliare ulteriormente l'universo creato da Yasuhiro Nightow, e i primi due episodi sono stati presentati in anteprima durante questa edizione della New York Comic Con. l'anteprima esclusiva di Trigun Stargaze alla New York Comic Con. In un annuncio ufficiale tramite il profilo X dedicato a Trigun, è stato comunicato che i primi due episodi della nuova stagione verranno mostrati in anteprima mondiale venerdì 10 ottobre, presso la manifestazione newyorkese.

In questa notizia si parla di: trigun - stargaze

