Trieste Droni Show | domani si recupera lo spettacolo cambia la viabilità

“Trieste Droni Show”, lo spettacolo di luci non inquinanti con accompagnamento musicale già rimandato a causa del maltempo, si terrà domani, venerdì 19 settembre alle ore 21.30, sullo specchio d'acqua del bacino San Giusto antistante piazza Unità. Originariamente l’esibizione serale di droni era. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Michael Jordan a Trieste grazie a... 800 droni: lo spettacolo è incredibile!

VENERDÌ 19 SETTEMBRE 2025 "TRIESTE DRONE SHOW": PROVVEDIMENTI IN LINEA DI VIABILITÀ Premesso che tra venerdì 19 e sabato 20 settembre 2025 si svolgerà a Trieste il recupero dell'esibizione serale di droni denominata "Trieste Drone Show"

#TriesteDroneShow: appuntamento a venerdì 19 settembre ore 21:30 con la nuova data dello spettacolo di droni di fronte piazza Unità d'Italia e le rive di Trieste!

A Trieste droni marini all'avanguardia contro l'inquinamento - E' stato rinnovato fino al 2029 il contratto di collaborazione tra Siot spa e Ocean srl per i servizi di prevenzione, monitoraggio e contrasto all'inquinamento marino. Riporta ansa.it