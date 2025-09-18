Trieste Droni Show | domani si recupera lo spettacolo cambia la viabilità

Trieste Droni Show”, lo spettacolo di luci non inquinanti con accompagnamento musicale già rimandato a causa del maltempo, si terrà domani, venerdì 19 settembre alle ore 21.30, sullo specchio d'acqua del bacino San Giusto antistante piazza Unità. Originariamente l’esibizione serale di droni era. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

