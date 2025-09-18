Tribunale di Parma | il Covid a scuola è infortunio sul lavoro

Il Tribunale del Lavoro di Parma, con la sentenza n. 523 del 16 settembre 2025, ha stabilito che il contagio da Covid-19 subito da una collaboratrice scolastica durante l’emergenza sanitaria deve essere considerato infortunio sul lavoro. La decisione ribalta il precedente diniego dell’INAIL e apre la strada a un nuovo orientamento in materia di tutela . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Il contagio COVID a scuola è infortunio sul lavoro, ATA precaria vince battaglia legale contro INAIL: esposta al rischio per assistenza agli alunni. Cosa hanno detto i giudici; Professore stroncato dal Covid, per i giudici è stata morte sul lavoro: Virus contratto a scuola; Risarcimento agli eredi, Inail condannata per morte da Covid.

