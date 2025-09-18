Treviglio celebra il cibo di strada con la nona edizione dello Street Food Market
Treviglio. Torna lo Street Food Market: i più golosi sono avvisati. Anche quest’anno la rassegna gastronomica giunta alla nona edizione permetterà, grazie alle 24 cucine viaggianti, di fare un viaggio tra i sapori e i profumi dei piatti di tutto il mondo. Da venerdì 26 a domenica 28 settembre è organizzata da Promozioni Confesercenti in collaborazione con l’amministrazione comunale e il Distretto del Commercio. Tra le novità di quest’anno: il panino con picanha brasiliana, il panuozzo e la pinsa napoletani e il “ mo ” cinese. Non mancheranno i classici internazionali come hamburger, pulled pork, ribs bbq, piatti messicani, indiani, paella spagnola, pita greca e ravioli al vapore cinesi, affiancati dalle eccellenze regionali italiane: arrosticini, grigliata umbra, street food siciliano, focaccia genovese, fritto misto di pesce, pane e salamella, casoncelli bergamaschi, pizzoccheri e sciatt della Valtellina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: treviglio - celebra
