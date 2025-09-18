Tresoldi favola italiana | gol all' esordio in Champions Gioca con le Under tedesche ma l' Italia

Classe 2004, nato e cresciuto in Italia, è arrivato al Bruges in estate dopo 7 anni all'Hannover. In Germania gli hanno dato il passaporto, ma potrebbe ancora cambiare idea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tresoldi, favola italiana: gol all'esordio in Champions. Gioca con le Under tedesche, ma l'Italia...

In questa notizia si parla di: tresoldi - favola

Tresoldi, favola italiana: gol all'esordio in Champions. Gioca con le Under tedesche, ma l'Italia...; Nicolò Tresoldi, gol al debutto in Champions da standing ovation. Chi è il talento del Bruges: la doppia nazionalità, il papà...; Tresoldi, chi è l’italiano di Germania che sfida l'U21 con il Milan nel cuore.

Chi è Nicolò Tresoldi, l'italo-tedesco del Bruges che sogna il Milan - Attaccante classe 2004, ha segnato il primo gol europeo nel giorno del debutto in Champions, è cresciuto con i gol di Inzaghi e sogna il Milan ... Come scrive msn.com

Nicolò Tresoldi, gol al debutto in Champions da standing ovation. Chi è il talento del Bruges: la doppia nazionalità, il papà calciatore, la fede milanista e le non ... - Non ha mai giocato in una squadra italiana, ma in Germania e Belgio sanno benissimo come gioca e segna l’attaccante Nicolò Tresoldi, 21 anni compiuti il 20 agosto scorso, che ieri sera (mercoledì 27 ... Si legge su ilmessaggero.it