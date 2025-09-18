Tresoldi affonda il Monaco Il Leverkusen rischia ma si salva | 2-2 a Copenaghen
I tedeschi pareggiano nel recupero grazie a un autogol, francesi travolti contro il Bruges trascinato dall'italiano cresciuto in Germania. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Tresoldi affonda il Monaco. Il Leverkusen rischia ma si salva: 2-2 a Copenaghen.
Il Bruges demolisce 4-1 il Monaco trascinato anche dall'italo-tedesco Nicolò Tresoldi; a Copenaghen il Bayer Leverkusen si salva al 92', 2-2 finale - 1 il malcapitato Monaco, dopo aver già chiuso il primo tempo avanti 3- Come scrive eurosport.it
Tresoldi cuore rossonero: "Da piccolo tifavo Milan". E domani esordio Champions - L'attaccante italiano, naturalizzato tedesco, farà il suo esordio in Champions. Riporta tuttomercatoweb.com