Trento violenza su alunna 11enne | chiesto il processo per un prete

Tg24.sky.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Trento ha chiesto il rinvio a giudizio di un prete e insegnante di religione 40enne di un istituto scolastico cattolico trentino per violenza sessuale aggravata su minore. L'uomo, secondo le contestazioni, avrebbe abusato di un'alunna 11enne. Lo scrivono i quotidiani locali Corriere del Trentino  e  l'Adige. I fatti contestati risalgono all'autunno 2023 e la scuola ha successivamente trasferito il 40enne, che insegnava nell'istituto da circa 10 anni. La presunta vittima delle attenzioni del religioso è stata ascoltata davanti al giudice in incidente probatorio ed il racconto ha convinto gli inquirenti a chiedere il rinvio a giudizio dell'uomo, che nega ogni addebito. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

trento violenza su alunna 11enne chiesto il processo per un prete

© Tg24.sky.it - Trento, violenza su alunna 11enne: chiesto il processo per un prete

In questa notizia si parla di: trento - violenza

Trento, violenza su alunna 11enne: chiesto il processo per un prete; Violenza su alunna 11enne, chiesto il processo per un prete; Violenza su alunna 11enne, chiesto il processo per un prete.

trento violenza alunna 11enneViolenza su alunna 11enne, chiesto il processo per un prete - La Procura di Trento ha chiesto il rinvio a giudizio di un prete ed insegnante di religione 40enne di un istituto scolastico cattolico trentino per violenza sessuale aggravata su minore. Riporta msn.com

trento violenza alunna 11enneTrento, violenza sessuale su una undicenne: prete nei guai - Il quarantenne, insegnante di religione, è accusato di molestie su una alunna di un istituto scolastico religioso del capoluogo. Scrive altoadige.it

Cerca Video su questo argomento: Trento Violenza Alunna 11enne