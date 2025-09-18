Trento alunna di 11 anni violentata a scuola | chiesto il processo per un prete di 40 anni

La Procura di Trento ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di un prete ed insegnante di religione 40enne di una scuola cattolica trentina per violenza sessuale aggravata su minore. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

trento alunna 11 anniViolenza sessuale su un’alunna di 11 anni, chiesto il processo per un prete - TRENTO – La Procura di Trento ha chiesto il rinvio a giudizio di un prete ed insegnante di religione 40enne di un istituto scolastico cattolico trentino per violenza sessuale aggravata su minore. Lo riporta msn.com

trento alunna 11 anniPrete accusato di violenza sessuale su una 11enne a Trento, è anche un insegnante: i presunti abusi a scuola - Prete rinviato a giudizio per violenza sessuale su minore a Trento: insegnante di religione, è accusato di aver molestato una alunna di 11 anni ... Segnala virgilio.it

