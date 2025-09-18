Trento alunna di 11 anni violentata a scuola | chiesto il processo per un prete di 40 anni
La Procura di Trento ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di un prete ed insegnante di religione 40enne di una scuola cattolica trentina per violenza sessuale aggravata su minore. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Trento, violenza su alunna 11enne: chiesto il processo per un prete
Prete e insegnante di religione avrebbe abusato di un'alunna 11enne: chiesto il rinvio a giudizio a Trento
Violenza sessuale su un’alunna di 11 anni, chiesto il processo per un prete - TRENTO – La Procura di Trento ha chiesto il rinvio a giudizio di un prete ed insegnante di religione 40enne di un istituto scolastico cattolico trentino per violenza sessuale aggravata su minore. Lo riporta msn.com
