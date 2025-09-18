Treni proroga per la linea lenta | Sulla direttissima fino al 2027
di Manuela Plastina La proroga per i treni della Direttissima, cioè quelli dei pendolari del Valdarno, è ufficiale: dal 1° gennaio non scatterà l’obbligo per i regionali e interregionali di passare dalla linea lenta con aumento delle percorrenze di almeno 15-20 minuti a tratta. Potranno continuare ad andare sulla Direttissima per tutto il 2026 e, almeno parzialmente, per il 2027. "Però dal 2028 sull’alta velocità devono circolare solo treni veloci" ha detto il presidente dell’Autorità dei trasporti Nicola Zaccheo. Un’ottima notizia, accolta con sollievo dal Comitato dei pendolari della Direttissima che tanto ha lottato per ottenere questo risultato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
