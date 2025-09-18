Treni i regionali umbri sono ‘salvi’ | Sulla Direttissima anche nel 2026
Perugia, 18 settembre 2025 – Viaggiare in treno in Umbria non sarà una chimera. Anche i treni “ lenti ” infatti il prossimo anno continueranno a circolare sulla Direttissima, evitando di finire sui binari-lumaca. L’Autorità di regolazione dei trasporti, infatti, estenderà la deroga per la circolazione dei treni regionali sulle linee ad Alta velocità per tutto il prossimo anno e parzialmente anche nel 2027. Lo ha detto il presidente Nicola Zaccheo nel corso della presentazione della Relazione annuale della Art al Parlamento. “Avevamo tolto la deroga per la circolazione dei treni regionali sulla direttissima alta velocità Roma-Firenze” ha detto ma “questo ha comportato una sollevazione popolare da parte delle Regioni e delle associazioni dei pendolari, per carità legittimissime, e quindi con le nostre interlocuzioni abbiamo visto che effettivamente ci sono dei forti ritardi nelle consegne dei treni ad alta velocità a 200 chilometri orari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: treni - regionali
Aggressioni e rapine sui treni regionali Milano-Lecco: arrestati due minorenni
Odissea treni oggi: fino a 2 ore di ritardi per Alta velocità, Intercity e Regionali. Cosa succede
Caos treni: disagi per Alta velocità, Intercity e Regionali. Ritardi fino a 4 ore sulla Roma-Napoli
Voglio ringraziare il collega e amico Francesco De Rebotti per il grande risultato ottenuto sul mantenimento dei treni regionali sulla direttissima. Un risultato frutto non solo di un costante pressing sul Governo ma soprattutto di una capacità inedita di costruire u - facebook.com Vai su Facebook
Proroga al blocco dei treni regionali sulla Direttissima fino a tutto il 2026, il Comitato Pendolari Valdarno: "Ottima notizia e grande soddisfazione dei pendolari" http://dlvr.it/TN7H4X ? #Treni - X Vai su X
Treni, i regionali umbri sono ‘salvi’: “Sulla Direttissima anche nel 2026”; Treni umbri lungo l'asse Roma-Firenze: evitata la linea lenta con la proroga. A fine 2026 i nuovi treni veloci umbri; Treni umbri lungo l'asse Roma - Firenze: evitata la linea lenta con la proroga. 'A fine 2026 i nuovi treni veloci umbri'.
Treni, i regionali umbri sono ‘salvi’: “Sulla Direttissima anche nel 2026” - Anche i treni “ lenti ” infatti il prossimo anno continueranno a circolare sulla Direttissima, evitando di finire sui bi ... Come scrive lanazione.it
Treni regionali sulla direttissima Roma-Firenze: arriva la proroga - I treni regionali che non raggiungono i 200 km orari potranno continuare a viaggiare sulla direttissima Roma- Secondo umbria24.it