Perugia, 18 settembre 2025 – Viaggiare in treno in Umbria non sarà una chimera. Anche i treni “ lenti ” infatti il prossimo anno continueranno a circolare sulla Direttissima, evitando di finire sui binari-lumaca. L’Autorità di regolazione dei trasporti, infatti, estenderà la deroga per la circolazione dei treni regionali sulle linee ad Alta velocità per tutto il prossimo anno e parzialmente anche nel 2027. Lo ha detto il presidente Nicola Zaccheo nel corso della presentazione della Relazione annuale della Art al Parlamento. “Avevamo tolto la deroga per la circolazione dei treni regionali sulla direttissima alta velocità Roma-Firenze” ha detto ma “questo ha comportato una sollevazione popolare da parte delle Regioni e delle associazioni dei pendolari, per carità legittimissime, e quindi con le nostre interlocuzioni abbiamo visto che effettivamente ci sono dei forti ritardi nelle consegne dei treni ad alta velocità a 200 chilometri orari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Treni, i regionali umbri sono ‘salvi’: “Sulla Direttissima anche nel 2026”