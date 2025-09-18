Tremendo schianto sulla Statale cinque ragazzi intrappolati tra le lamiere

Due ragazzi bresciani sono stati ricoverati all’ospedale Bufalini di Cesena, dopo un violento incidente stradale. Sono rimasti intrappolati tra le lamiere accartocciate della Renault Clio su cui viaggiavano, lungo la Statale Adriatica a Gatteo Mare, in provincia di Forlì-Cesena. Le loro. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

