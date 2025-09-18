Tremendo schianto sulla Statale cinque ragazzi intrappolati tra le lamiere

Due ragazzi bresciani sono stati ricoverati all’ospedale Bufalini di Cesena, dopo un violento incidente stradale. Sono rimasti intrappolati tra le lamiere accartocciate della Renault Clio su cui viaggiavano, lungo la Statale Adriatica a Gatteo Mare, in provincia di Forlì-Cesena. Le loro. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Tragico incidente stradale con il Tir: morto Filippo, aveva 48 anni. Inutili i soccorsi. Il tremendo schianto in Sardegna. L’uomo era romano e lavorava per una ditta di Latina

Incidente a catena spaventoso, ammasso di lamiere: uno schianto dopo l’altro, tremendo

Schianto tremendo in viale Europa, tre ragazzi lottano per la vita: sono in prognosi riservata

Il discesista ligure (da anni residente a Sestriere) ha perso la gara della vita, dopo il tremendo incidente dell'altro giorno - facebook.com Vai su Facebook

Vuelta a Venezuela 2025 tremendo incidente alla fine della terza tappa: una moto attraversa la strada proprio durante la volata (VIDEO): - X Vai su X

Il grave incidente sulla Statale Adriatica, i feriti estratti dalle lamiere dopo il tremendo schianto - Grave incidente nella mattinata di martedì, poco prima di mezzogiorno uno scontro tra un'auto e un camion sulla Statale Adriatica dove si sono formate code chilometriche, nella zona tra Gatteo Mare e ... Lo riporta cesenatoday.it

Schianto sull’Adriatica. Cinque feriti, due gravi - Savignano, un’auto ferma in panne sulla careggiata è stata travolta da un camion frigo di un’azienda del posto che poi si è ribaltato. msn.com scrive