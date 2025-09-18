tre valli aperto il cantiere baiano fiorenzuola

È partito ufficialmente il cantiere del primo stralcio della Tre Valli Baiano–Fiorenzuola, affidato alla Ircoop. Ad annunciarlo è stato l’ex assessore regionale ai lavori pubblici Enrico Melasecche (foto) che sul progetto si è impegnato fortemente. "Quello della Tre Valli – spiega Melasecche – è un obiettivo che ho perseguito passo dopo passo con la consapevolezza di quanto questo tracciato sia necessario per garantire l’accesso al cratere del terremoto e per consentire di superare l’isolamento atavico che ha causato un progressivo spopolamento delle aree interne". La nuova strada rappresenta infatti un vero e proprio passante dall’Adriatico al Tirreno, da Teramo e Ascoli Piceno a Spoleto, verso la E45 e quindi Roma, con la possibilità anche di raggiungere in maniera più rapida il porto di Civitavecchia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

