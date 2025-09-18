Tre progetti per lo sport E i 50 anni dello stadio
L’Amministrazione comunale prosegue nel percorso volto alla valorizzazione dello sport per tutti con tre iniziative. La prima, “ La Via del Benessere – camminare come percorso di salute e socialità, riscoprendo il proprio territorio”, si propone, in collaborazione con l’Associazione La Company, di offrire attività (12 eventi e camminate tra il 2026 ed il 2027) all’interno del territorio comunale per stimolare uno stile di vita sano e attivo. Il secondo progetto, in collaborazione con l’Apd podistica Ponte Felcino, è la prima edizione della Perugia Eco Marathon, corsa di 42,195 mt in programma l’1 e 2 maggio 2026 con partenza e arrivo in centro storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Nuove piscine all'aperto e approvati progetti per sintetici del Barco e Carmine: "Giornata storica per lo sport"
