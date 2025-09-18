Tre lavoratori in nero su cinque sospeso un forno a Secondigliano Sequestrati anche 150 chili di cibo
Controlli dei carabinieri nel quartiere di Napoli. I militari dell'Arma hanno ispezionato il forno, la cui attività è stata sospesa: 22mila euro di multa per la proprietaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
