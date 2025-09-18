Tre giorni di visite guidate agli scavi della rocca tesoro archeologico di 5.000 anni fa

Altri tre giorni di visite guidate alla scoperta di un tesoro archeologico risalente a oltre 5.000 anni fa situato a due passi dal castello dell'Innominato, al confine tra Vercurago e Lecco. Dopo una prima presentazione ufficiale in occasione della festa di San Girolamo a inizio febbraio e una. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: giorni - visite

Esami e visite, attese fuori legge. L’oculista? Pazienti 596 giorni. Per l’endocrinologo “solo” 390

Il sottomarino Toti apre le sue porte. Giorni e orari delle visite, come prenotare

Visite mediche più veloci: in Toscana liste d’attesa ridotte di 5 giorni

Le visite alla miniera continuano ogni sabato e domenica e in altri giorni per i gruppi superiori a dieci persone. - facebook.com Vai su Facebook

Tre giorni di visite guidate agli scavi della rocca, tesoro archeologico di 5.000 anni fa; Iscrizioni aperte per Science4All 2025: tre giorni di spettacoli, laboratori e visite guidate per grandi e piccini nel cuore di Padova; Enologica Montefalco, abbinamenti 2025: tre giorni di degustazioni, esperienze, musica.

Tre giorni di visite guidate agli scavi della rocca, tesoro archeologico di 5.000 anni fa - Nuova importante iniziativa della Sovrintendenza nell'area al confine tra San Girolamo e Chiuso: le date in programma e come partecipare ... Lo riporta leccotoday.it

Vicenza-Annecy: 30 anni di gemellaggio visite guidate tra storia e arte - Scopri la storia e l'arte che unisce le due città, tra Napoleone e la Francia. Da vicenzareport.it