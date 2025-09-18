Tre corone per Giovanni Boccaccio | una giornata di studi a Firenze

Firenze, 18 settembre 2025 – Sabato 20 settembre alle 14.30 si terrà una giornata di studi dal titolo “Tre corone per Giovanni Boccaccio ”, in occasione dei 650 anni dalla morte dello scrittore e poeta nato a Certaldo. Il convegno, promosso dall'Associazione Nazionale Case della Memoria e dall'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio in collaborazione con Centro Associazioni Culturali Fiorentine, Biblioteca delle Oblate e L'Oranona Teatro, avrà luogo nella Sala storica Dino Campana del Complesso delle Oblate a Firenze (via dell’Oriuolo, 24). L'evento sarà coordinato da Adriano Rigoli e Marco Capaccioli, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'Associazione Nazionale Case della Memoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

